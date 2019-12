Accueil Envoyer Partager sur facebook USA: Un Nigérian élu député du comté d’Albany dans l’État de New York Rédigé par Mamadou Mangane le 31 Décembre 2019 à 09:22 Un Nigérian de 29 ans, Beroro Efekoro a été élu député du comté d’Albany dans l’État de New York 11 ans après avoir quitté le Nigeria pour l’État américain avec son père et ses frères et sœurs.





Efekoro, qui s’est installé en Albany en 2012 pour obtenir un diplôme en sciences politiques à l’Université d’Albany, a battu son concurrent qui était en exercice Doug Bullock aux élections générales de novembre et représentera le 7e district législatif, qui englobe les quartiers de Beverwyck et Pine Hills à Albany.



Le législateur nigérian est devenu citoyen américain en 2014 alors qu’il était à l’université. Il a lancé une organisation internationale à but non lucratif pour l’éducation afin d’aider les élèves à réussir à l’école. Après avoir obtenu son diplôme en 2015, il a été sélectionné comme membre du comité par Carolyn McLaughlin, alors présidente du Comité démocratique du comté d’Albany.



Efekoro est actuellement chef adjoint de quartier pour le 11e quartier, mais il a contesté sans succès le 11e siège du Conseil commun contre le président sortant Judd Krasher et les adversaires démocrates Alfredo Balarin et Clifton Dixon en 2017.

Le jeune nigérian, qui serait l’une des 10 nouvelles personnes à rejoindre les 39 membres du groupe, deviendra le premier homme politique né au Nigeria à occuper un poste dans le comté. Il devrait prendre ses fonctions le 1er janvier 2020.



S’exprimant sur sa victoire aux élections, il a déclaré;



«Je suis très excité de me lancer et de me mettre au travail le premier jour. Je cherche également à mettre en place des initiatives qui amélioreraient l’éducation dans le quartier.”

«J’ai été impliqué dans le service communautaire pendant presque toute ma vie. J’ai été élu président de ma classe senior un an seulement après mon arrivée aux États-Unis. Je me suis impliqué dans le processus avant même de devenir citoyen. Je faisais des appels au Congrès et des appels aux gens pour soutenir la Loi sur les soins abordables, pour sortir et voter pour le président (Barack) Obama. »



Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > VIDEO - Suicide assisté: Jacqueline va mettre fin à ses jours... Ouganda: Il devient avocat pour venger son père d’une injustice