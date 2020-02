USA: Un enseignant blanc utilise des élèves noirs comme esclaves

Blackenterprise.com rapporte que l’enseignant blanc a monté une pièce de théâtre basée sur la traite négrière transatlantique et a placé des enfants noirs dans des rôles d’esclaves.



La pièce, intitulée «Un triangle de commerce», allait être jouée dans une classe de cinquième année de West Woods.



Les rapports indiquent qu’une plainte a été déposée par un homme du nom de Carmen Parker dont la fille de 10 ans était dans le casting de la pièce et lui a parlé de la pièce.



Selon la jeune fille qui est biraciale, elle était considérée comme une «esclave africaine». Cela ne convenait pas à son père, Parker, qui a déposé une plainte auprès de l’école.



L’enseignant a fini par annuler la pièce et a obtenu un congé administratif forcé.



Le directeur des ressources humaines du district, Gary Highsmith, a déclaré dans un entretien: “L’enseignant en question a été mis en congés payés, sans préjudice, en attendant le résultat d’une enquête”.



Les rapports indiquent qu’environ 60% du corps élèves est composé d’élèves de couleur tandis que le personnel enseignant est à 90% blanc.