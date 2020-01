USA: Un homme libéré après 28 ans de prison pour un crime qu’il n’a pas commis

Selon Inquirer.com, l’homme n’était qu’un adolescent lorsqu’il a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle en 1989.



Avec l’aide de l’unité d’intégrité des condamnations (CIU) du procureur de district Larry Krasner qui a poursuivi l’affaire, Wilson est devenu la 12e personne à être libérée après une accusation et une condamnation injustifiées.



Parlant de l’événement, de l’arrestation et de la libération qui a suivi, la chef d’unité Patricia Cummings a parlé avec émotion:



«Il est temps que M. Wilson soit autorisé à rentrer chez lui – qu’il rentre chez lui étant un homme libre, qu’il rentre chez lui avec des excuses. Aucun mot ne peut exprimer ce que nous faisons subir à ces gens. Ce que nous avons fait subir à M. Wilson. Ce que nous avons fait vivre à sa famille. »



Après sa libération, l’homme injustement condamné a déclaré avec une grande joie et de bonne humeur que:



«C’est une excellente journée. Maintenant, nous devons retourner et chercher les autres gars. Il y a beaucoup de personnes innocentes en prison".



L’exonération de Wilson est survenue un mois après que son codéfendeur, Christopher Williams, a été innocenté des trois meurtres de 1989.