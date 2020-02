Accueil Envoyer Partager sur facebook USA: Une strip-teaseuse chute de 6 mètres et se casse la mâchoire…La suite vous surprendra ! Rédigé par Mamadou Mangane le 13 Février 2020 à 15:57 Genea Sky, une jeune strip-teaseuse de Dallas a fait une chute d’environ 6 mètres et s’est blessée. Malgré sa mâchoire cassée, une cheville foulée et des dents fissurées, la jeune a continué sa prestation comme si de rien n’était.





Postée sur les réseaux sociaux, mais non datée, la vidéo qui décrit la scène est impressionnante. Dans celle-ci, on peut voir Genea Sky en plein spectacle de strip-tease au XTC Cabaret. La jeune femme est perchée à plusieurs mètres de hauteur sur une barre de poll-dance. Malheuresement elle va perdre ses appuis et va lourdement chuté. Elle est retombée à quelques centimètres d’une collègue qui twerkait au pied du poteau.



Depuis son lit d’hôpital, Genea, émue, a publié un message sur son compte Instagram pour remercier les internautes qui ont envoyé de nombreux messages de soutien après la diffusion de la vidéo. «Je reçois beaucoup de messages pour me demander si je vais bien», a-t-elle notamment partagé.



«Cela aurait pu être bien pire»

«Je me suis cassé la mâchoire et je dois me faire opérer (lundi)», a également dit la danseuse qui est simplement heureuse d’être en vie : «Cela aurait pu être bien pire».



Pour l’aider à couvrir ses frais médicaux, une cagnotte a été ouverte sur GoFundMe. «Son travail ne couvre pas les frais de ses factures médicales», a notamment écrit la collègue qui a organisé la collecte. Ce mardi matin, 29.270 dollars ont été récoltés pour un objectif de 20.000 dollars.





Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Coronavirus: Une banque de Singapour évacuée à cause d’un cas confirmé Coronavirus: le bilan explose en Chine, Pékin fait tomber des têtes