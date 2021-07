USA et Russie ouvrent un nouveau cycle de discussions sur le nucléaire Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Juillet 2021 à 21:27 | | 0 commentaire(s)|





Source : De hauts représentants américains et russes ont relancé mercredi les discussions destinées à apaiser les tensions entre les deux plus grandes puissances nucléaires mondiales, convenant d'organiser des pourparlers en septembre après des consultations informelles, a fait savoir le département d'État américain.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202107281...

