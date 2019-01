Accueil Envoyer Partager sur facebook USA: les Musulmanes du Congrès vont prêter serment sur le Coran Rédigé par Alain Lolade le 3 Janvier 2019 à 17:08

Rashida Tlaib, la députée démocrate du Michigan nouvellement élue, va prêter serment jeudi devant le Congrès jeudi sur le Coran ayant appartenu à Thomas Jeffersonn, datant de 1787.



"C’est important pour moi parce que beaucoup d’Américains ont le sentiment que l'Islam est en quelque sorte étranger à l’histoire américaine", a déclaré Tlaib au Detroit Free Press.



"Les Musulmans étaient là au début. Certains de nos pères fondateurs en savaient plus sur l'Islam que certains membres du Congrès à l’heure actuelle", a affirmé Tlaib, qui, avec Ilhan Omar, autre députée musulmane du Minnesota, sera l’une des deux premières femmes musulmanes à prêter serment devant le Congrès.



"Je crois au gouvernement laïc (et) mon assermentation sur le Coran veut que je montre que le peuple américain est constitué de divers milieux et que nous avons tous l'amour de la justice et de la liberté", a-t-elle déclaré.



"Le prophète Mahomet a toujours parlé de liberté et de justice", a-t-elle ajouté.



Tlaib, dont les parents sont originaires du village de Beit Ur al-Fauqa en Cisjordanie, près de Ramallah, a déjà annoncé son intention de porter une robe traditionnelle palestinienne pour sa cérémonie.



La copie personnelle de Jefferson de la traduction en 1734 du Coran en anglais par George Sale, une œuvre en deux volumes conservée à la Bibliothèque du Congrès, a également été utilisée par Keith Ellison, le premier membre du Congrès musulman.



Traditionnellement, les nouveaux représentants prêtent serment avec une Bible, mais ce n’est qu’une coutume et aucun livre n’est réclamé par la loi.



Elle avait déjà annoncé le mois dernier qu'elle porterait une tenue palestinienne traditionnelle, publiant une photo sur son compte Instagram d'un vêtement tissé à la main, appelé thobe ou dishdasha.



Début décembre, Rashida Tlaib avait annoncé son intention de diriger une délégation de députés en Cisjordanie après avoir refusé un séjour organisé en Israël par le Comité américain des affaires publiques israéliennes (AIPAC).













