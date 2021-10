Ucad/ A compter du 1er novembre: L’accès aux campus sociaux, interdit à… A compter du 1er novembre 2021, les agents, prestataires, commerçants et visiteurs ne seront plus autorisés à accéder aux campus sociaux de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar s’ils ne disposent pas d’une carte d’accès. La direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud) a donné à travers un communiqué, la nouvelle.

«A compter du 1er novembre 2021, l’accès aux campus sociaux de l’Ucad sera interdit à tous les agents, prestataires, commerçants et visiteurs ne disposant pas d’une carte d’accès», souligne le communiqué



«Dans le cadre de l’application des nouvelles mesures de sécurité au niveau des campus sociaux, la Direction du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (Coud) porte à la connaissance des agents (permanents et temporaires), prestataires et commerçants que le processus d’enrôlement les concernant se déroulera du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021», lit-on dans le document.



A cet effet, la Direction du Coud «demande aux agents de s’adresser aux chefs de département ou aux coordonnateurs de cellule et aux autres personnes concernées de se rapprocher du Chef des services administratifs (Csa) pour se faire identifier durant cette période».



La Direction appelle «à la compréhension et à la collaboration de tous pour permettre le bon déroulement de l’opération dont le seul but est de garantir une sécurité permanente et renforcée dans les campus sociaux».





