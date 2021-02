Ucad/Hommage à Balla Gaye: les étudiants ne veulent plus de martyrs Rédigé par leral.net le Lundi 1 Février 2021 à 05:32 | | 0 commentaire(s)| Hommage a encore été rendu ce 31 janvier 2021 à feu Balla Gaye, de cet étudiant tué à l'Université Cheikh Anta Diop, dans la sobriété à cause de la pandémie de la Covid-19. Le président du Comité social Babacar Kébé a affirmé que les étudiants sont en phase avec la famille de feu BG et ne veulent plus de martyrs au campus, d'autant que chaque étudiant est venu pour acquérir des connaissances, pas pour se faire tuer. Il a aussi exhorté les étudiants à respecter les mesures barrières pour lutter contre le virus, si l'on sait que l'Ucad a enregistré des cas.



Accueil Envoyer à un ami Partager