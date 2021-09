Ucad: Reprise des cours reportée au 18 octobre

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Septembre 2021 à 11:25 | | 0 commentaire(s)|

La rentrée universitaire initialement prévue le 04 octobre à l’Université Cheikh Anta Diop a été repoussée au 18 octobre.



Les autorités universitaires entendent ainsi « se donner du temps pour mettre en place le nouveau protocole sanitaire, mais surtout terminer les travaux dans les campus pédagogique et social ».



En attendant le retour en présentiel, « la poursuite de certaines activités pédagogiques en ligne est vivement saluée et encouragée », souligne le communiqué.

