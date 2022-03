Ucad: Un hommage sera rendu ce samedi, à Pr Iba Der Thiam L’université Cheikh-Anta-Diop (UCAD), son département d’histoire et la Revue sénégalaise d’histoire annoncent vouloir organiser une cérémonie en hommage au professeur Iba Der Thiam (1937-2020), samedi, à 9 heures, au Musée des civilisations noires de Dakar.

Les ‘’Mélanges offerts au professeur Iba Der Thiam’’ (Editions L’Harmattan Sénégal, 2020), un livre constitué de textes d’amis et de collègues qui rendaient hommage à l’universitaire de son vivant, seront présentés lors de la cérémonie.



Des témoignages de ses proches seront recueillis lors de la rencontre. La projection d’un documentaire consacré à sa vie et à son œuvre est également prévue.



Enseignant, homme politique et syndicaliste, Iba Der Thiam fut membre du comité scientifique de l’Unesco chargé d’écrire l’histoire de l’Afrique.



Il a dirigé le projet d’écriture de l’‘’Histoire générale du Sénégal : des origines à nos jours’’, une initiative du président de la République, Macky Sall.



Iba Der Thiam était un spécialiste de l’histoire moderne et contemporaine. Il fut ministre de l’Education nationale, de 1983 à 1988.



Fondateur de la Convention des démocrates et des patriotes (CDP/Garab-Gi), il a présenté sa candidature aux élections présidentielles de 1993 et 2000 sans succès.



Iba Der Thiam, dont l’université publique de Thiès (ouest) porte le nom, a dirigé le Syndicat unique de l’enseignement laïc du Sénégal et le Syndicat des enseignants du Sénégal. Il est décédé le 31 octobre 2020, à l’âge de 83 ans.





