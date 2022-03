Ukraine : Macky s’aligne sur le… non-alignement

Que personne ne s’attende à ce que le Sénégal porte une décision pour ou contre dans le conflit russo-ukrainien. En conseil des ministres hier, le président de la République a été clair et sans ambages sur le sujet. Selon le communiqué qui a sanctionné la rencontre, le chef de l’Etat a réaffirmé, dans sa communication, l’adhésion du Sénégal aux principes du Non Alignement et du règlement pacifique des différends. Voilà qui est clair. Toutefois, le président de la République a exprimé sa grave préoccupation face à la situation en Ukraine. Macky Sall, a clairement réitéré l’attachement du Sénégal au respect de l’indépendance et de la souveraineté des États, ainsi qu’à l’application sans discrimination des règles du droit international humanitaire notamment en situation de conflit.



Source : https://www.jotaay.net/Ukraine-Macky-s-aligne-sur-...