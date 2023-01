Ukraine: l’hélicoptère du ministre de l’Intérieur s’écrase, 14 morts

Le ministre ukrainien de l’Intérieur Denys Monastyrsky a été tué mercredi près de Kiev dans le crash de son hélicoptère qui a fait au moins 14 morts, dont un enfant d’une école maternelle, alors qu’il se rendait sur la ligne de front en pleine guerre avec la Russie. L’appareil, un Super Puma EC-225 (Airbus Helicopters, […]

Le ministre ukrainien de l’Intérieur Denys Monastyrsky a été tué mercredi près de Kiev dans le crash de son hélicoptère qui a fait au moins 14 morts, dont un enfant d’une école maternelle, alors qu’il se rendait sur la ligne de front en pleine guerre avec la Russie. L’appareil, un Super Puma EC-225 (Airbus Helicopters, ex-Eurocopter) selon le Service d’Etat pour les situations d’urgence (Ses) auquel il appartenait, s’est écrasé mercredi matin à Brovary, près de Kiev.

« Le bâtiment de l’école maternelle a été touché, et le feu a par la suite gagné les fenêtres d’un immeuble de quatorze étages et trois voitures », a indiqué le Ses sur Telegram, précisant qu’il y avait neuf personnes à bord de l’appareil dont le ministre et son adjoint. Selon un dernier bilan du Ses, il y a 14 morts dont un enfant, et 25 blessés hospitalisés dont onze enfants.

Sur place, des journalistes de l’Afp ont vu des débris près d’immeubles d’habitation, une portière, deux voitures écrasées. Et des corps emballés et emmenés sur une civière, un à un, jusqu’à un fourgon. « J’ai entendu un bourdonnement, je me suis retourné pour regarder par la fenêtre, j’ai pensé que c’était un (drone). J’ai vu des flammes », a raconté Dmytro Serbine, l’un des premiers à aller aider. Ce crash, survenu quatre jours après une frappe de missile russe qui a fait 45 morts à Dnipro, dans l’est de l’Ukraine, a suscité une vive émotion. AFP

