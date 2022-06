Un Etat fort et une République plus forte face à une opposition irresponsable. Que Force reste à la loi ! ( Convergence Républicaine / 2 SR ). Suites aux violentes manifestations qui se sont soldées par 3 morts, à Dakar et à Ziguinchor, ce vendredi 18 Mai, la conférence des leaders de la Coalition Républicaine/ Samm Sunu Rew ( CR/ 2SR ), s’est réunie, sous l’égide du Directeur de l’Emploi , par ailleurs Coordonnateur de ladite Coalition, Pape Modou Fall, pour se prononcer sur la situation très tendue.



Dakar le 18 Juin 2022



La coalition républicaine/Samm Sunu Rew (CR/2SR) invite l’Etat à la tenue des élections législatives à date échue, le Sénégal est un état de droit et le respect du calendrier électoral est indiscutable.



La coalition Républicaine plus que jamais engagée, déterminée à accompagner et soutenir les actions politiques du président, qui a mis le Sénégal dans une bonne dynamique pour aller vers l’émergence, et des changements profonds sont en train d’être opérés, c’est pourquoi la coalition républicaine appelle à l’union et à la mobilisation autour du Président Macky Sall pour préserver la Paix quel qu’en soit le prix.



La coalition républicaine invite l’opinion publique nationale et internationale a constaté les dégâts orchestrés par la coalition YEWWI d’Ousmane Sonko allant des saccages de biens appartenant à autrui aux morts enregistrés après ses appels à l’insurrection, suite à leur ignorance du processus et du code électoral faisant que leur liste proportionnelle titulaire a été déclarée incomplète.



Ainsi la coalition Samm Sunu Rew, présente ses condoléances aux familles éplorées et prie pour le repos éternel de leurs âmes.

La coalition Républicaine, invite les jeunes à déjouer les complots de Yewwi qui aujourd’hui a pour objectif de s’emparer du pouvoir par la violence en marchant sur des cadavres.

La coalition républicaine salue les énormes sacrifices du président Macky Sall pour bâtir le Sénégal et le mettre sur les rails de la prospérité, la capacité et assentiment des populations dans un environnement de diversité sociale et culturelle, à partager harmonieusement leur lieu de vie pour un Sénégal de Tous.





