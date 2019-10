Accueil Envoyer Partager sur facebook Un Russe poursuit Apple en justice pour avoir changé ses orientations sexuelles Rédigé par Mamadou Mangane le 8 Octobre 2019 à 12:13 Un Russe a porté plainte contre Apple pour l’avoir «rendu gay». Selon 20 minutes, le plaignant affirme avoir téléchargé une application de cryptomonnaies sur l’Apple Store et avoir reçu un virement de 69 «GayCoins» au lieu des bitcoins commandés



L’homme, qui souhaite garder l’anonymat, réclame un million de roubles (14.000 euros) de dommages et intérêts à la firme à la pomme. Selon le site des tribunaux de Moscou, une audience pour cette affaire est prévue le 17 octobre.



Le plaignant affirme avoir téléchargé une application de cryptomonnaies sur Apple Store et avoir reçu un virement de 69 «GayCoins » au lieu des bitcoins qu’il avait commandés. Le virement était accompagné d’un message en anglais disant : «Ne juge pas avant d’avoir essayé».



«J’ai pensé qu’en effet, comment juger quelque chose sans essayer», a-t-il déclaré dans sa plainte. «Et j’ai décidé d’essayer les relations homosexuelles. Aujourd’hui, soit deux mois plus tard, j’entretiens une relation intime avec une personne de mon sexe et je ne peux pas revenir en arrière».



Sapijat Gousnieva, l’avocate du plaignant, a assuré que cette plainte est « sérieuse », précisant que son client est «effrayé» et «souffre». « Apple est responsable de ses programmes, de ce qu’ils offrent », a-t-elle ajouté, indiquant que son client « était auparavant dans une relation stable avec une femme».



En 2016, cette avocate s’était déjà attaquée à un géant américain, en défendant un étudiant qui avait déposé une plainte contre McDonald’s après avoir eu la joue transpercée par une arête de poisson en mangeant un plat acheté dans le fast-food. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Guinée: l'opposition appelle à manifester contre un 3e mandat d'Alpha Condé Philippines: Deux adolescents violent un cadavre de 84 ans