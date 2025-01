Un accident sur l’autoroute Thiès-Dakar à fait 1 mort et 2 blessés Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Janvier 2025 à 17:43 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Accident de la route/ Saliou Ndong Un accident tragique a eu lieu le jeudi 16 janvier sur l’autoroute à péage entre Thiès et Dakar. Selon le site Kawtef, un véhicule a violemment heurté l’arrière d’un camion. Les secours, une fois sur place, ont constaté qu’une personne à bord du véhicule était décédée. Deux […] Sénégal Atlanticactu/ Accident de la route/ Saliou Ndong Un accident tragique a eu lieu le jeudi 16 janvier sur l’autoroute à péage entre Thiès et Dakar. Selon le site Kawtef, un véhicule a violemment heurté l’arrière d’un camion. Les secours, une fois sur place, ont constaté qu’une personne à bord du véhicule était décédée. Deux autres passagers, grièvement blessés, ont été immédiatement transportés à l’hôpital pour recevoir des soins urgents. L’intensité de l’impact a rendu nécessaire l’intervention des sapeurs-pompiers pour extraire le corps, ce qui témoigne de la gravité de l’accident. Kawtef a également partagé ces informations.



Source : Source : https://atlanticactu.com/un-accident-sur-lautorout...

