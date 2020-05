Un agent des Domaines falsifiait la signature de Mame Boye Diao, pour vendre des terrains C’est un gros scandale qui secoue les Domaines. Selon "Libération", Babacar Dia, agent de la boîte, imitait la signature de son chef Mame Boye Diao, et scannait le cachet de ce dernier, pour attribuer contre paiement, pas moins de 20 terrains à Yoff, Almadies et Diamalaye. Des centaines de millions sont en cause. Il a été cueilli par les éléments de la Sureté urbaine de Dakar, a informé le journal.



Pour réussir son modus operandi, l’agent Dia bénéficiait de la complicité de la nommée Penda Niang, qui a été, elle aussi, arrêtée.



La dame facilitait la vente des parcelles pour ensuite partager les sommes avec l’agent Dia. Selon la source, Babacar Dia est impliqué dans plusieurs dossiers du genre, dans lesquels les plaignants lui réclament une centaine de millions de FCFA.





