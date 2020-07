Accueil Envoyer Partager sur facebook Un ancien infirmier auxiliaire d'un hôpital VA a tué 7 anciens combattants avec des injections d'insuline non prescrites Rédigé par Hacker Fofana le 16 Juillet 2020 à 14:45

Un ancien infirmier auxiliaire d'un hôpital pour vétérans de Virginie-Occidentale a plaidé mardi coupable de meurtre fédéral pour avoir injecté de l'insuline non prescrite à sept patients âgés en 2017 et 2018.



Reta Mays, qui travaillait au Louis A. Johnson VA Medical Center à Clarksburg, a été accusée de sept chefs de meurtre au deuxième degré et d'un chef de voies de fait dans l'intention de commettre le meurtre d'une huitième personne. Selon les procureurs, elle risque la prison à vie pour chaque meurtre.



Mardi, lors d'une audience sur le plaidoyer, Mays a admis avoir délibérément tué les sept victimes, qui résidaient toutes dans l'unité chirurgicale de l'hôpital, connue sous le nom de Ward 3A.



TIME rapporte que la voix de Mays a craqué et elle a semblé pleurer en disant au tribunal qu'elle avait injecté aux victimes de l'insuline non prescrite. Les meurtres ont eu lieu lorsque Mays a travaillé pendant la nuit à l'hôpital.



Dans l' accusation de documents publiés mardi , les procureurs allèguent que Mays, 46 ans, a sciemment injecté des doses mortelles d'insuline aux anciens combattants, faisant chuter leur glycémie à des niveaux dangereusement bas. Sept des victimes sont décédées, tandis qu'une huitième s'est rétablie.



Mays n'était pas autorisé à administrer le médicament.



Selon le Washington Post , Mays a servi dans la garde nationale de l'armée de novembre 2000 à avril 2001 et de nouveau de février 2003 à mai 2004. Pendant son enrôlement, elle a été déployée en Iraq et au Koweït. Elle a eu plus tard trois fils.



Lors de l'audience de mardi, Mays a déclaré au juge qu'elle prenait des médicaments pour le trouble de stress post-traumatique. Ni l'accusation ni la défense n'ont fourni d'explication ni de motif pour expliquer pourquoi Mays a tué ses victimes.



Mays sera condamnée à une date ultérieure, et son avocat n'a pas immédiatement renvoyé le message de PEOPLE pour commentaire.



Après l'audience, Bill Powell, avocat américain en Virginie-Occidentale, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il s'est adressé aux familles des victimes de Mays.



"Rien de ce que nous avons fait ne ramènera vos proches", a déclaré Powell, selon USA Today . "Mais nous espérons que le travail de ces agents et procureurs a honoré la mémoire de vos proches d'une manière qu'ils méritaient si justement et, en quelque sorte, apaise l'angoisse que vous avez subie."



