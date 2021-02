Un après-midi à l'Opéra de Monte-Carlo Rédigé par leral.net le Mardi 9 Février 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Les 22, 24, 26 et 28 janvier dernier, Thaïs, comédie lyrique en trois actes et sept tableaux de Jules Massenet était à l’affiche. Un horaire unique, 14h, pour cause de couvre-feu à 19h et naturellement le respect le plus strict des gestes barrière. Ces représentations n’étaient pas uniquement fréquentées pa...





Source : En ces temps de pandémie où les salles de spectacles sont fermées, il maintient sa programmation de la saison 2020-2021, pour le plus grand bonheur de ses habitués et aussi des autres…Source : https://www.podcastjournal.net/Un-apres-midi-a-l-O...

Accueil Envoyer à un ami Partager