Un astéroïde va "frôler" l'orbite de la Terre ce mercredi 29 avril

a taille serait suffisante pour détruire notre bonne vieille planète Bleue en cas de collision. mais que les plus craintifs se rassurent : l’astéroïde 52768 (1998 OR2), qui sera au plus près de l'orbite de la Terre ce mercredi 29 avril à 11h53, passera à quelques 6,29 millions de kilomètres de notre monde, soit 16 fois la distance entre la Terre et la Lune.



Découvert en 1998, l'astéroïde est observé depuis le 18 avril dernier par le Virtual Telescope Project, à Rome, et l'observatoire Arecibo de Porto Rico. Plusieurs images satellites en provenance d'Arecibo ont d'ailleurs été partagées ces derniers jours sur les réseaux sociaux :

A huge #asteroid will be cruising safely past earth on 29 April 2020. The @VirtualTelescop, led by Asteroid Day LIVE host Gianluca Masi will be hosting a free, online viewing starting 28 April. Click here for information via @earthskysciencehttps://t.co/CG28QGa0JFpic.twitter.com/l5SvVRt9NQ

— Asteroid Day ☄ (@AsteroidDay) April 24, 2020



Un objet "potentiellement dangereux"

Des observations qui ont également permis de déterminer les dimensions de l'astre : deux kilomètres de large, soit largement assez pour détruire la Terre en cas de collision. Mais si l'astéroïde est classé parmi les objets potentiellement dangereux pour notre planète, c'est en raison de la distance qui la séparera de notre orbite ce 29 avril, en l'occurrence moins de 7,5 millions de kilomètres.



Ce n'est donc qu'au sens purement astronomique du terme que l'astéroïde "frôlera" la Terre ce mercredi. Mais cette situation particulière lui vaut la dénomination d'astéroïde "Amor", ce qui signifie que son orbite croise celle de Mars, mais se contente de frôler l’orbite extérieure de la Terre sans la croiser.

Hey Earth, about that asteroid in the news, 52768(1998 OR2), it will pass by Earth at a distance over SIXTEEN times farther than our Moon! I put that *distance* to scale in the diagram below and made Earth/Moon larger so you can see them pic.twitter.com/591f7T7yXm

— Dr James O'Donoghue (@physicsJ) March 4, 2020



L'astéroïde n'a pas fini de se montrer

La proximité entre 52768 (1998 OR2) et la Terre ne sera pas de l'histoire ancienne à partir du 30 avril. Comme le rappelle le Jet Propulsion Laboratory (California Institute of Technology et Nasa), l'objet repassera non loin de notre planète à plusieurs reprises dans les années à venir, en 2031, 2042, 2068 et 2079, année où il ne devrait afficher qu'1,7 million de kilomètres de distance avec la Terre, rendant son observation idéale pour les astronomes.