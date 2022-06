Un bateau brise une pirogue au large : trois morts et un rescapé, les pêcheurs dénoncent et... Rédigé par leral.net le Lundi 27 Juin 2022 à 12:52 | | 0 commentaire(s)| Selon le mandataire de "Ande soukhali napeu Sénégal", Pape Ibrahima Sow, les pêcheurs sont en train d'être tués comme des mouches, sans que personne ne s'en offusque. A l'en croire, "les bateaux étrangers tuent désormais toute embarcation qu'ils rencontrent en haute mer, à l'insu de tout le monde. Le dernier cas est arrivé au niveau de Boulfoot, entre la Casamance et la Gambie. Le bateau a ouvert la pirogue en deux, faisant trois morts sur les quatre occupants. Mais seuls deux corps ont été retrouvés. Il faut que l'Etat prenne à bras le corps ce phénomène d'autant qu'il résout tous les problèmes, comme celui de la petite Aïda, finalement retrouvée".



