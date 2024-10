Un berger tué, un autre blessé à Mbane : Les habitants réclament plus de sécurité

C'est l'émoi et la consternation à Ndoumbéléne, village situé dans la commune de Mbane. En effet, dans la nuit du samedi au dimanche, une bataille entre deux jeunes bergers a conduit à la mort d'Ibrahima Diallo et à la blessure grave de Salif Ly. Les circonstances de ce drame révèlent une violente altercation à l'arme blanche, survenue non loin des habitations.



L'absence de témoins directs a retardé l'intervention, et malgré les efforts des premiers secouristes, Diallo a succombé à ses blessures. Alertés, les éléments de la gendarmerie ainsi que les sapeurs-pompiers de Richard Toll se sont déplacés sur les lieux pour effectuer le constat. Le corps sans vie d'Ibrahima Diallo a été transféré à la morgue de l'hôpital de Richard Toll. Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances de cette affaire, rapporte LeSoleil-Digital.



Pour l'heure, Salif Ly est sous surveillance de la gendarmerie après avoir été admis au centre de santé de Richard Toll. Cette situation témoigne de l'ampleur de la violence qui sévit dans le monde rural, d'où l'appel des populations de Mbane pour le renforcement de la sécurité avec l'érection de brigades de proximité.



