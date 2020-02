Un bus malien tombe du pont de la Patte d'Oie, un mort et plusieurs blessés enregistrés

Un bus malien qui transportait des passagers a fait un grave accident dans la nuit de ce dimnache 2 au 3 février. Le chauffeur qui a perdu le contrôle du véhicule est tombé du pont. Le bilan provisoire fait état de 29 blessés dont, 7 graves et d’un mort. Le défunt est un homme de nationalité étrangère d’une trentaine d’années, a appris Dakaractu.

Les blessés et le corps sans vie ont été évacués par les éléments de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers.

