Un cadavre à la Patte d’Oie : La victime retrouvée l’œil arraché et le sexe coupé Le cadavre d’un jeune homme non encore identifié a été découvert ce jeudi, tôt le matin, à hauteur du rond-point de la Patte d’Oie. La vingtaine révolue, la victime a reçu plusieurs coups de couteaux.



D’après le constat fait par les éléments des sapeurs-pompiers et de la police, son bourreau ou ses agresseurs lui ont arraché un œil et coupé le sexe, informe Zik Fm.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Juin 2018 à 03:11 | | 0 commentaire(s)|



