Un célèbre investisseur dit que Bitcoin va à zéro Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Août 2022 à 08:00





Charlie Munger, 98 ans, vice-président de Berkshire Hathaway et président du Daily Journal, a déclaré lors d’une interview avec Yahoo qu’il ne regrettait pas de ne pas avoir investi dans le marché émergent de la crypto-monnaie.



Munger dit qu’il n’a pas investi dans la crypto et qu’il est fier de l’avoir évitée, la décrivant comme une « maladie vénérienne ».



Le célèbre investisseur poursuit en disant que les crypto-monnaies sont régulièrement utilisées pour des activités illégales telles que l’extorsion et l’évasion fiscale.



Munger dit qu’il « admire les Chinois » pour avoir interdit les crypto-monnaies et que les États-Unis ont « tort » dans leur décision de les autoriser.



Munger a été invité à commenter le prix de la crypto-monnaie la plus grande et la plus célèbre, Bitcoin, où il a déclaré que le prix de la monnaie numérique « va à zéro » au cours des 100 prochaines années.



ARGENTAIRE.COM

