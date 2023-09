Un chauffeur de camion de l’Ucg condamné à 6 mois assortis du sursis

Placé sous mandat de dépôt le 25 août dernier, B. T. Mbaye, chauffeur de camion de l’Ucg, a comparu à la barre du tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye pour homicide involontaire et défaut de maîtrise.



Selon les informations de Seneweb, le prévenu né en 1979 s’était constitué prisonnier après un accident impliquant la benne à ordures ménagères qu’il conduisait à Malika. La victime, une dame N. A. Diakhaté, est décédée lors de son évacuation à l’hôpital.



Selon sa version, il y avait beaucoup de commerçants des deux côtés de la route, il ne pouvait pas donc conduire à vive allure.



Relaxé pour défaut de permis de conduire, le prévenu a été finalement condamné à six mois assorti du sursis et à payer une amende de 56 000 F CFA.