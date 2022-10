Un chauffeur de taxi envoyé en prison pour outrage à agent : Il avait eu une altercation avec un lieutenant de la gendarmerie

Désormais, le chauffeur de taxi Y. Diouf réfléchira par deux fois, avant de s’en prendre à un homme de tenue. Pour son insolence, il a été déféré au parquet, pour refus d’obtempérer et outrage à agent. En réalité, il a eu une altercation avec un lieutenant de la gendarmerie en pleine circulation.



Le jour des faits, raconte le gendarme, il était à bord d’un taxi, pour se rendre à la caserne, pour un rendez-vous médical. Mais arrivé à hauteur d’une station-service, sise au Point E, il dit avoir constaté un embouteillage monstre. Et puis qu’il était en tenue, il était descendu du véhicule pour réguler la circulation.



Voulant libérer une voie afin de rendre la circulation fluide, il a respectueusement salué un chauffeur de taxi, avant de lui demander de reculer. En réalité, ce dernier qui n’était pas carrément sur la voie, avait contourné par la station-service pour rejoindre l’intersection. Seulement, lorsque le gendarme a demandé au chauffeur de taxi de reculer, ce dernier a catégoriquement refusé de s’exécuter.



Pis, il lui a répondu avec une insolence inouïe, en refusant par ailleurs de bouger. Les nerfs ont commencé à s’échauffer et un attroupement s’est vite formé autour du lieutenant de la gendarmerie et du chauffeur de taxi, qui avait également refusé de lui donner les papiers du véhicule.



Finalement, c’est avec l’aide de bonnes volontés que le récalcitrant a été conduit sous bonne escorte au commissariat du Point E. Sur place, le mis en cause, qui savait que les carottes étaient cuites pour lui, a voulu se soustraire à la loi, en justifiant son comportement par le stress. Ce qui ne l’a pas empêché d’être déféré au parquet pour outrage à agent et refus d’obtempérer.













Bes Bi