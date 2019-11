Accueil Envoyer Partager sur facebook Un chef nigérian crée "l'impôt" sur le mariage dans son village Rédigé par Mamadou Mangane le 14 Novembre 2019 à 15:22 Un chef nigérian impose une taxe de mariage dans son village. Cet impôt censé faciliter le mariage est en train de produire l'effet contraire. Personne ne s'est marié dans un village de l'État de Kano, au Nigéria, au cours des quatre derniers mois, après que le chef a imposé une taxe sur le mariage.





Un impôt local lié à toute nouvelle alliance entre les hommes et les femmes du territoire sous son autorité coutumière. Ado Sa'id, le chef du village de Kera dans le nord-ouest du Nigéria, veut que les mariés paient 137.000 nairas soit 377 $ pour leur union.



Au Nigéria, comme dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, les coutumes imposent que la dot composée de cadeaux en nature et en espèces soit versé par le marié à la famille de la mariée.



A cela s'ajoute des cadeaux comme des meubles ou des ustensiles de cuisine à la belle- famille. Chef Ado Sa'id a indiqué que la taxe sur le mariage est fixée à un montant abordable et vise avant tout à faciliter le mariage. Il estime avoir pris cette décision après une série de consultations auprès des habitants du village ; chose que ces derniers nient.



Les habitants de Kera font remarque que les dispositions de l'ancienne coutume permettaient aux mariés d'acheter des cadeaux à leur propre rythme. Isah Kera, a déclaré que la nouvelle règle imposé par le chef, a forcé certains couples à quitter le village pour aller se marier ailleurs. Sani Kera, père de cinq enfants à Kera, était prêt selon lui à se marier, mais cet impôt l'oblige à suspendre son projet de mariage avec sa concubine.











Source : bbc.com



