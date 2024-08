Un chercheur Sénégalais interroge le Ministre de l'Industrie sur les effets des produits Nestlé

Jeudi 1 Août 2024

Le chercheur scientifique, Amadou Ly, demande au ministre de l'Industrie et du Commerce de clarifier la corrélation entre les produits Nestlé et l'hypertension artérielle et les dysfonctionnements sexuels chez les Sénégalais.