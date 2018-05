Un dealer de 70 ans prend 12 ans de travaux forcés

Agé de 70 ans, le vieux Idy Ba va passer les 8 prochaines années en prison. En détention préventive, depuis 2014, il a été condamné à 12 ans de travaux forcés pour association de malfaiteurs, trafic de chanvre indien et blanchiment de capitaux.



Le vieux Idy Ba a été traduit devant la Chambre criminelle de Dakar avec ses deux enfants et son petit-fils. Ces derniers ont finalement été acquittés, car les juges ont estimé qu’ils n’avaient rien à voir avec le commerce illicite du septuagénaire.



Ce dernier a été appréhendé dans la nuit du 25 au 26 avril 2014, aux environs de 2h du matin, par les éléments de la Section de Recherche. Les pandores avaient été informés qu’une importante quantité de chanvre indien en provenance de la Casamance devait être livrée à la Baie de Hann. Idy Bâ, chez qui 300 kg de chanvre auraient été découverts, a accusé un certain Waly Diatta qui avait pris en location ses deux voitures pour transporter du sucre.



Celui-ci aurait ramené 500 kg de chanvre indien qu’il a cachés dans sa résidence de Keur Massar et son domicile secondaire des Parcelles Assainies.



Mais il a été enfoncé par son fils Mamadou Bâ qui a déclaré qu’il était au courant des activités illicites de son père, lequel encourait 20 ans de travaux forcés en sus d’une amende de 2 millions de francs CFA.











Enquête