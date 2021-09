Un drone-espion US aurait passé des heures à proximité des frontières russes et biélorusses Rédigé par leral.net le Samedi 25 Septembre 2021 à 22:56 | | 0 commentaire(s)|





Source : Un drone stratégique américain a passé près de 14 heures à proximité des frontières de la Russie et de la Biélorussie, évoluant dans l’espace aérien des trois pays baltes, selon les sites spécialisés qui suivent les déplacements des aéronefs militaires.Source : https://fr.sputniknews.com/20210925/un-drone-espio...

