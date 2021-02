Un faux communiqué de Pastef chargeant Me Wade circule Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Février 2021 à 23:57 | | 0 commentaire(s)|

Un supposé communiqué de PASTEF dans lequel l'administrateur de ladite formation fustige la sortie de Me Abdoulaye Wade circule. Le PASTEF attire l' Attention de l'opinion, ce soit disant communiqué de Pastef est un Fake. Pastef n'a pas émis d'avis sur le communiqué du PDS.



"Le communiqué ci-après, daté ce jour et qui serait signé par l'Administrateur Général du parti et dans lequel le président Abdoulaye Wade est cité est un FAKE! PASTEF condamne avec la dernière énergie cette campagne de manipulation visant à diviser l'opposition et alerte toutes les forces vives.



Le parti, qui fait actuellement face à un large complot renforcé par une ignoble campagne de manipulation des masses et de désinformation, rappelle à tous les Sénégalais que seuls les communiqués et autres informations publies sur son site web pastef.org et/ou partagés avec la presse par le Secrétariat National à la Communication (SN COM) font foi."





Source : Source : https://www.exclusif.net/Un-faux-communique-de-Pas...

