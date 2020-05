Un faux médicament contre le COVID-19 en circulation : Marie Khémess Ngom tire la sonnette, relayant une info livrée par Interpol Sénégalaises, Sénégalais et concitoyens faites très attention face à ces gens sans scrupule ! C’est presque l’alerte lancée à propos d’un faux médicament prétendument efficace contre le Coronavirus qui serait en circulation.

C’est Marie Khémess Ngom , une voix autorisée du ministère de la santé qui tire la sonnette d’alarme pour relayer une info partagée par Interpol et qui serait issue de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Dénommé Unigold HVI, un faux médicament qui selon ses revendeurs soigne le COVID-19 serait en vente à travers le pays.

Selon les renseignements partagés il est injecté à certaines personnes naïves par des malfrats qui profitent de cette psychose de la pandémie du COVID-19 pour tisser un sale business.

Ces agissements sont considérés comme un acte sabotage par le Ministère de l’Action de la Santé et de l’Action qui déroule sa stratégie pour conter ce fléau. C’est ce qu’a indiqué Mme Marie Khémess Ngom.

A nos compatriotes et résidents, votre site leral.net rappelle que la situation est grave mais pas désespérée. Donc prudence et réserve face à certaines attitudes et autres produits douteux !

D’ailleurs les éléments de nos braves forces de sécurité sont déjà à leurs trousses.

