Un fils de Cissé Lô répond à Yakham Mbaye: « c'est soûlard qui traîne dans les écoles pour chasser des mineures » Pape Lô, un des fils du député Moustapha Cissé Lô, a demandé à son père de ne pas répondre aux "provocations" de Yakham Mbaye, après à la sortie médiatique du DG du Soleil accusant son père d’avoir bénéficié de l'État, cette année, de six marchés d'un volume de 4 531 tonnes de semences et d'engrais. Pape Lô s’est chargé de répondre à l’ex patron du journal Le Populaire, dans une vidéo publié par Metrodakar du journal, le qualifiant de « soûlard qui traîne dans les écoles pour chasser les mineures ».

