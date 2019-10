Accueil Envoyer Partager sur facebook Un fugitif chinois retrouvé dans une grotte après 17 ans Rédigé par Mamadou Mangane le 7 Octobre 2019 à 13:46 L’homme s’était échappé d’un camp de travail en 2002. Il a vécu en solitaire durant près de deux décennies avant d’être repéré par un drone.



Dix-sept ans de cavale qui prennent fin à cause… d’un drone. Un fugitif chinois a été retrouvé le 27 septembre dans une grotte perdue dans les montagnes. Comme le rapporte CNN, ce mercredi, la police a fait usage d’un drone pour le débusquer.



Song Jiang, aujourd’hui âgé de 63 ans, s’était échappé d’un camp de travail de la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine. S’il n’est pas rentré chez lui, l’homme a toutefois décidé de se cacher dans une grotte étroite près de sa ville natale du comté Yongshan dans la province de Yunnan, au sud du Sichuan.





Comme elle le rapporte sur son compte WeChat, c’est en septembre que la police locale a reçu un signalement sur la présence possible de Song dans le secteur. Problème : elle a du mal à sonder la zone, difficile d’accès. L’utilisation d’un drone a finalement permis aux policiers de localiser le campement du fugitif et de l’appréhender après 17 ans de cavale.

Le fugitif avait du mal à s’exprimer



Selon le média d’Etat China News Service, qui rapporte l’information, Song a eu des difficultés à s’exprimer face aux policiers, faute d’interlocuteur à qui s’adresser pendant près de deux décennies. Il avait survécu en buvant l’eau d’une rivière avoisinante et faisait du feu avec des branches d’arbre.

Selon des médias locaux, Song Jiang était emprisonné pour enlèvement et trafic de femmes et d'enfants. Il a été renvoyé en prison.



