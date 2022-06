"Un griot ne peut-être milliardaire" : Gueweul, Laobés et Gneignos clashent Ousmane Sonko et... Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juin 2022 à 19:21 | | 0 commentaire(s)| Le Mouvement des Gueweul, Laobés et Gneigno n'a pas trop attendu pour apporter la réplique à Ousmane Sonko qui aurait dit qu'un griot ne peut posséder des milliards de francs. "Ki nak khéep naniou. Nous sommes des nobles, pourquoi ne pourrait-on pas avoir des milliards ? Pourquoi on ne pourrait être ministres ou députés ? Ses propos font peur et on ne pourrait avoir confiance en ce genre de type qui ne prône que la violence", se sont-ils insurgés. Hommes comme femmes, ils demandent des excuses publiques à Ousmane Sonko et affirment qu'ils feront part de ses propos au patriarche des communicateurs, El Hadji Mansour Mbaye.



