Un groupe d’agresseurs s'attaque à un animateur de la Zik Fm Abdoulaye Samb, animateur à la radio Zik FM, a failli laisser sa vie dans une attaque dont il a fait l’objet dans la nuit du 23 au 24 décembre 2019. A bord d'un véhicule particulier, Abdoulaye avait quitté la Commune de Pékesse, dans la région de Thiès, pour se rendre au village de Ndoucoumane Ndiaye.





Il a été en effet assommé, dépouillé de ses biens, avant d’être laissé pour mort, en pleine brousse. Un pistolet était pointé sur sa tête. Il ne restait aux assaillants qu'à appuyer sur la gâchette pour le tuer.



C’est "SourceA" qui donne l’information. Abdoulaye Samb était là, faisant mine de n’être plus de ce monde. Il entend l’un des assaillants préconiser qu’on l’exécute et le jette en pleine brousse. L’animateur de Zik FM a été dépouillé de la somme de 9000 FCFA, d’une bague, de ses trois portables...Heureusement que les assaillants lui ont laissé la vie sauve.

