Un homme investit toutes ses économies dans l’achat d’un terrain virtuel dans le métaverse

Un homme du Texas a investi toutes ses économies dans l’achat d’un terrain virtuel sur un jeu de réalité virtuelle en ligne.



Espérons que le marché immobilier dans le monde réel ne soit pas aussi désastreux dans le métaverse.



KXAN rapporte que le natif du Texas, Justin Reed, dont l’alias en ligne est David Joker, a dépensé 18 000 $ pour la côte de Khorum, une propriété dans le monde virtuel Entropia Universe.



« Je sais que cela semble beaucoup, et c’est une chose folle de dire à quelqu’un que, vous savez, je suis un propriétaire foncier virtuel, et j’y ai mis mes économies. Mais je crois en Entropia », a déclaré le nouveau propriétaire virtuel.



Reed joue à Entropia Universe depuis près de 20 ans et affirme que le jeu l’a aidé à payer ses frais de scolarité universitaires.



« Je reçois un revenu basé sur tout ce qu’un joueur découvre là-bas. S’ils continuent à faire de l’exploitation minière, je reçois une taxe de 3 % là-dessus. Et c’est comme ça que je gagne mes revenus », a-t-il expliqué.



Il a également révélé qu’il payait 60 $ par mois pour garder les animaux stockés sur ses terres, mais qu’il ne payait pas d’impôts.



Nous ne pouvons pas nier que c’est une affaire assez décente.



KXAN affirme qu’Entropia Universe est présenté comme le métaverse le plus ancien après son lancement en 2003, bien avant que Facebook et d’autres sociétés ne lancent leurs propres mondes virtuels.



La propriété virtuelle a définitivement son été chaud en ce moment, car de plus en plus d’investisseurs font des folies massives pour acheter des terrains via le métaverse.



