Un incendie met à l'arrêt le second plus grand champ d'hydrocarbures algérien





Source : L’incendie d’un four a entraîné la mise en pause des activités sur le gisement de pétrole d’El Merk, l’un des plus importants d’Algérie. Si les flammes ont pu être maîtrisées, le ministre de l’Énergie a annoncé ne pas vouloir précipiter la reprise de la production.Source : https://fr.sputniknews.com/afrique/202010241044628...

