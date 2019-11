Un indicateur ayant mené à Baghdadi pourrait recevoir plus de 13 milliards de francs CFA

Un indicateur ayant fourni des informations qui ont mené à Abou Bakr al-Baghdadi, mort ce week-end, devrait recevoir l'intégralité ou une partie de la récompense de 25 millions de dollars (14 685 034 610,60 XOF Franc CFA) promise à quiconque donnerait des renseignements cruciaux sur le chef de Daech, rapporte le Washington Post ce mercredi 30 octobre.



Selon le journal américain, cet indicateur était haut placé dans les rangs de Daech et chargé notamment d'organiser les déplacements en Syrie de l'homme le plus recherché du monde, que l'on surnommait "le fantôme".



Dans la nuit de samedi à dimanche, lors d'une opération des forces spéciales américaines à Baricha, petit village du nord-ouest de la Syrie près de la frontière turque, Abou Bakr al-Baghdadi s'est fait exploser avec trois enfants, après avoir été acculé dans un tunnel de la maison dans laquelle il se cachait.



Disposition des pièces, tunnels secrets…



Selon le Washington Post, l'indicateur, présent lors du raid, a été exfiltré deux jours plus tard avec sa famille.



Les États-Unis avaient offert jusqu'à 25 millions de dollars (14 685 034 610,60 XOF Franc CFA) de récompense pour des informations sur le "calife" autoproclamé de Daech.



La "source" des Américains avait fourni une description de la cachette d'al-Baghdadi: la disposition des pièces, les tunnels secrets, et jusqu'au nombre de gardes.



Cet indicateur, qui s'est retourné contre Daech après la mort d'un membre de sa famille aux mains du groupe jihadiste selon un responsable cité par le Washington Post, était rentré en contact avec les Kurdes, qui l'avaient transféré aux Américains.



AFP