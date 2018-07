Un jeune éleveur peulh écope de 3 mois ferme : il avait asséné des coups de hache à son antagoniste Pour une banale histoire, deux éleveurs se sont donnés en spectacle dans un champ. Une bagarre à main armée qui s’est terminée par un bain de sang et qui a failli déboucher sur le pire.

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

Devant le tribunal de Grande instance de Dakar, statuant en matière de flagrants délits, la partie civile a expliqué que le mis en cause, Dodé Bakhy, lui a donné des coups de hache sur la tête. Et pourtant, dit-il, ce dernier est tombé dans cette affaire, comme un cheveu dans la soupe, puisqu’il se disputait avec d’autres personnes.



Passant par hasard sur les lieux, le jeune éleveur, déclare-t-il, avait été appelé à la rescousse pour les partager. Mais à sa grande surprise, raconte le blessé, Fodé est venu avec une hache à la main. Et en lieu et place de les départager, il s’est déshabillé, avant de lproférer des insultes à son endroit. Ce, comme s’il avait gardé une dent contre lui. Et comme il fallait s’y attendre, ils ont eu une altercation. Piqué on ne sait pas quelle mouche, il a fait usage de son arme blanche en lui donnant des coups sur la tête.



Des déclarations que le prévenu, Fodé Bakhy, n’a pas niées à la barre. De loin plus jeune que sa victime, il n’a pas hésité à reconnaitre les faits. Mais sur l’origine de la bagarre, il a donné une toute autre version. A l’en croire, s’il a assené des coups au plaignant, c’est parce que ce dernier ne voulait pas faire sortir leurs bœufs dans son champ.



Malgré ses déclarations, le ministère public, dans son réquisitoire, a sollicité l’application de la loi, vu que les faits sont constants ; finalement, après délibéré, le mis en cause, Fodé Bakhy, a été connu coupable des faits, avant d’être condamné à 3 mois de prison. Il devra également payer un dédommagement de 300 000 FCfa à la partie civile qui avait réclamé 500 000 FCfa.













