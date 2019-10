Un lieutenant de Sokhna Aïda Diallo cueilli par la Section de Recherches L’affaire Sokhna Aîda Diallo exfiltrée de Ngabou après la fatwa de Serigne Mountakha, connaît un retentissement. Un des proches de la veuve de Cheikh Béthio Thioune a été arrêté, hier, à Médinatoul Salam, par la Section de Recherches de Colobane, où il est présentement en garde-à-vue.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Octobre 2019

De cette information relatée ce matin par plusieurs journaux dont Libération, l'arrestation de Mame Cheikh «Siikar», serait causée par un enregistrement Whatshapp dans lequel il tient des propos discourtois contre le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le mis en cause dément être l’auteur des propos et parle d’une cabale pour lui nuire.

