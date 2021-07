Un logiciel israélien au service de plusieurs gouvernements pour espionner journalistes et politiciens? Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021 à 23:14 | | 0 commentaire(s)|





Source : Plus de 50.000 numéros de téléphone, dont ceux de journalistes et d’opposants politiques, sont susceptibles d’avoir été ciblés par le logiciel israélien Pegasus, selon une enquête révélée par 17 médias internationaux. Ceux-ci soupçonnent d’espionnage «une dizaine de gouvernements», dont celui de Viktor Orban en Hongrie.Source : https://fr.sputniknews.com/international/202107181...

