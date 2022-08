Un malfrat lynché à mort à Liberté 5 : Son gang se venge et saccage 18 véhicules… Un malfrat habitant à Liberté 5 a été lynché à mort hier. Le sieur Ndiaga dont la mère réside à Liberté 5 a subi la vendetta d'un groupe de jeunes. Ces derniers ont pourchassé la victime jusqu'à Liberté 5 où ils l’ont attaché à un poteau pour le tabasser. Grièvement blessé, Ndiaga s'est affalé par terre avant de rendre l'âme. L’As

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Août 2022 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Selon nos sources, les faits se sont produits hier, à l'aube. Ce sont des riverains qui partaient à la mosquée pour prier qui ont saisi le délégué de quartier. L'auxiliaire de l'Etat a, à son tour, saisi les limiers de Dieuppeul qui ont câblé les sapeurs-pompiers. Les flics ont effectué une réquisition pour l'évacuation du corps sans vie de la victime dans une structure sanitaire de la place pour les besoins de l'autopsie.



Restons à Liberté 05 pour dire que les populations de ce quartier ont assisté hier à une scène de violence inouïe. Car les membres du gang de Ndiaga Ndiaye qui ont été mis au parfum du lynchage à mort de leur ami, s'est déployé à Liberté 05 vers 10h pour venger la victime.



Ils ont vandalisé 18 véhicules et saccagé boutiques, salons de coiffure et vitres de balcons. Les victimes de ce vandalisme ont commis un huissier de justice pour former un collectif et déposer une plainte.



Déjà le commissaire de police de Dieuppeul, appuyé par des éléments du Groupement mobile d'intervention, a déployé un dispositif sécuritaire dans le quartier pour veiller au grain. Car les membres du gang de Ndiaga Ndiaye menacent de revenir pour venger leur compagnon.



Il nous revient aussi que les jeunes de Liberté 05 attendent de pied ferme le gang. C'est une peur bleue qui a envahi les habitants de Liberté 05. Nos sources signalent que la police de Dieuppeul a pris le dossier en main.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook