Un millionnaire autodidacte explique aux jeunes pourquoi ils ne devraient pas voyager maintenant

Les voyages présentent de nombreux avantages: se ressourcer, être inspiré, nouer des liens et être en contact avec les autres, et avoir un nouveau regard sur le monde.



Cependant, ce millionnaire dit à tous les jeunes de ne pas voyager… au moins pour le moment!



Grant Cardone (photo) est un auteur américain, conférencier motivateur, investisseur immobilier et formateur en vente. Et son conseil à la jeune génération est de se concentrer avant tout sur leur carrière.



Dans un article de CNBC, le millionnaire a déclaré:



« Si vous perdez du temps dans un emploi que vous détestez échanger des heures contre des dollars, sans essayer d’apprendre ni de grandir, vous pourriez aussi bien perdre quelques mois à parcourir l’Asie du Sud-Est. De toute façon, vous ne construisez pas votre avenir. »



Le millionnaire dit que vous ne gagnez pas beaucoup à voyager, mais vous perdrez certainement beaucoup plus.



Selon lui, la vie ne sera probablement pas meilleure à la fin de ces congés et votre situation financière sera probablement encore pire.



Au lieu de se concentrer sur les voyages, Cardone conseille aux jeunes de travailler dur maintenant et d’acquérir des compétences utiles sur le marché du travail.



Ensuite, avec de bonnes compétences, un travail passionnant et un revenu élevé, les jeunes peuvent facilement payer n’importe quel prix pour un voyage.



« Je peux voyager à travers le monde dans mon propre avion aujourd’hui parce que j’ai travaillé d’arrache-pied et suis devenu sérieux au sujet de ma carrière à l’âge de 25 ans. » – Grant Cardone



Cardone parle de sa propre expérience et les internautes reconnaissent qu’il est important de placer votre travail en priorité. C’est ainsi que vous financez vos voyages!



