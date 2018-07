Un nouveau centre d'hémodialyse à l’hôpital de Diourbel Une bonne nouvelle pour l’hôpital régional de Diourbel. Heinrich Lubke vient de bénéficier de la mise en place du nouveau centre d'hémodialyse. Un réel soulagement pour les malades qui rallongent les longues listes d'attente au niveau des différentes structures de santé à travers le Sénégal. Financé par le gouvernement du Sénégal, à travers son ministère de la Santé et de l'Action sociale pour plus d'un demi-milliard FCFA, ce nouveau centre d'hémodialyse opérationnel depuis de deux mois, a une capacité d'accueil de vingt postes.



Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Juillet 2018 à 15:19 | | 0 commentaire(s)|



Et peut accueillir quotidiennement jusqu'à quarante patients par deux séries. Qui plus est, ce centre est équipé d'une unité de traitement d'eau permettant de mieux prendre soin des malades. Sauf que ceci n'écarte guère le problème de ravitaillement en cas de coupure d'eau. D'où le plaidoyer du Dr El Hadj Amadou Dieng, directeur de l'hôpital, pour l'implantation d'un forage afin de rendre la structure autonome.



L'autre obstacle souligné par le Dr Binta Sakho, chef de service du centre d'hémodialyse, est lié au déficit en personnel pour une meilleure prise en charge des patients dont l'accroissement du nombre dépend des ressources humaines dispositions pour veiller au bon traitement de ces derniers.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook