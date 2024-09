Un nouveau souffle au Parti Socialiste: les jeunes cadres mettent en place AS/JEF

AS/JEF pour dire Alternative Socialiste est un nouveau courant qui, selon certaines sources, est en train d'être mis en orbite par de jeunes cadres du Parti Socialiste (PS). De toute évidence, cette nouvelle ligne politique de sensibilité sociale-démocrate, entend mettre en avant les urgences de l'heure qui sont l’écologie, la citoyenneté agissante et le développement local.



Par ailleurs, ce courant ne se limite pas qu'au parti socialiste, il entend jouer un rôle actif dans la compréhension, la vulgarisation et l'appropriation des nouveaux paradigmes politiques de la « nouvelle » société sénégalaise en se positionnant comme alternative politique crédible.



Cette plateforme initiée par un haut fonctionnaire de l'administration et par ailleurs Membre du SEN du PS nous dit-on, s’engage à une addition des forces et potentialités pour aider à l'animation et à la remobilisation des troupes au sein du Parti socialiste et au-delà à l’heure même des bilans post-électoraux.



Selon nos sources, une sortie est à prévoir dans les jours à venir pour nous en dire plus.



Avec Seneweb