Un nouvel horizon pour les Clubs Lions : La première visite officielle de Simon Kaboré au Sénégal Du 1er au 3 août 2024, les Clubs Lions du Sénégal ont eu l'honneur d'accueillir leur Gouverneur, Simon Kaboré, lors de sa visite officielle. Gouverneur du District 403 A1, qui regroupe huit pays d'Afrique de l'Ouest, Simon Kaboré a rencontré les 15 clubs Lions et 5 clubs Leo du Sénégal, apportant une dynamique nouvelle et des perspectives d'avenir. Originaire du Sénégal et membre du Lions Club Dakar Baobab, Simon Kaboré a été élu en mai dernier à Lomé.

Sa visite a débuté à Thiès, avec une participation au Conseil d'Administration du Club local et une audience avec le Gouverneur de la région. Il a également exploré la possibilité de créer des clubs universitaires à l'Université de Thiès.



Le 2 août, il a rencontré les clubs de Dakar pour discuter des défis et signer les contrats d'objectifs. La dernière journée, le 3 août, a été dédiée aux clubs Leo et à une plénière réunissant tous les Lions et Leos.



Les cinq priorités de Gouverneur Kaboré pour son mandat sont : Développer le leadership, Cultiver le service, Renforcer l'image et les effectifs, Cultiver l'amitié et la camaraderie, ainsi qu’Action jeunesse.



Cette visite a renforcé l'engagement et la solidarité au sein des Clubs Lions et Leo du Sénégal, tout en posant les bases pour de futures initiatives et collaborations.



