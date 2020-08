"Un officier de si haut rang ne peut descendre aussi bas" Rédigé par leral.net le Samedi 29 Août 2020 à 22:25 | | 0 commentaire(s)|









"Je considère que ces accusations de torture et de tentative d’incrimination portées par le jeune Ardo contre des gendarmes qui seraient sous la direction d’un certain Colonel Sarr présente une situation d’une extrême gravité.



Ces crimes si avérés vont affecter de manière grave l’image de la gendarmerie nationale et de surcroît installer le doute au sein des populations à travers ce qui illustre un corps aux pratiques barbares sauvages et dénudées de toute humanisme donc en total déphasage avec le progrès.



Je condamne fermement ces comportements inhumains, injustifiables et voir même négatifs envers certains aspects de l’harmonisation sociale.



La pratique de la torture est bannie et demeure aux antipodes de la civilisation.



La convention contre la torture en tant que traité adopté dans le cadre des Nations unies constitue un des piliers de la charte fondamentale des droits de l’homme qui ne saurait souffrir d’un quelconque manque de considération au Sénégal.



C’est ainsi que j’interpelle en urgence Mr le procureur de la république pour l’ouverture d’une enquête afin que cette affaire soit tirée au clair.



Et que des sanctions soient prises contre ceux qui ont ainsi terni l’image de la gendarmerie nationale.



Mon Colonel un officier de si haut rang ne peut descendre aussi bas .



Le Colonel Sarr doit être radié !



Président



Blaise Pascal Cissé."





Source : En attendant sa plainte le lundi, le Mouvement Tout Va mal (MTVM) de Blaise Pascal Cissé demande la radiation du colonel Sarr de la gendarmerie… Que s’est-il passé ? Dans une lettre rendue publique, Aar Li Nu Bokk-section Tivaouane, dénonce la “violence injustifiée” de la Gendarmerie dans ”l’affaire Tobene “ : « La gendarmerie a violenté les habitants de Tobène, Kër Maguèye et Maka Dieng. Elle a gazé des paysans. Elle a violenté des femmes. Elle a torturé notre camarade Ardo Gningue ».Source : https://www.exclusif.net/Un-officier-de-si-haut-ra...

Accueil Envoyer à un ami Partager