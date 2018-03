Un plongeur s'est filmé dans une mer de plastique à Bali C'est le genre de vidéo qui peut vous couper votre envie d'aller passer des vacances à Bali pour faire du snorkeling.

Ce n'est un secret pour personne : les déchets plastiques sont un désastre pour nos océans qui en sont saturés. Et quoi de mieux que des images sous-marines pour s'en rendre compte ?

Le Britannique Rich Horner a mis en ligne sur YouTube des images filmées samedi 3 mars au cours d'une plongée à Bali du côté de Manta Point à Nusa Penida, en Indonésie. La vidéo montre l'étendue du désastre. Le plongeur est tout simplement entouré de déchets plastique.

"Les courants océaniques nous ont apporté le joli cadeau d'une nappe de méduses, de plancton, de feuilles, de branches, de bâtons, etc. Oh, et un peu de plastique", écrit-il sur Facebook. "Des sacs en plastique, des bouteilles en plastique, des gobelets en plastique... du plastique, du plastique, tellement de plastique !"

Le lendemain, tous ces déchets avaient disparu, explique le plongeur, emportés par les courants ou transformés en microplastiques.

La pollution plastique est particulièrement inquiétante en Indonésie. Notamment autour de l'île de Bali, où les effets de l'industrie du tourisme sur la vie marine et la santé sont déjà visibles.

L'Indonésie est le deuxième plus grand pollueur marin après la Chine. Le gouvernement indonésien s'est engagé à consacrer 1 milliard de dollars par an pour réduire ses déchets marins de 70% d'ici 2025.











