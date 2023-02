Un policier dépose une plainte contre Ousmane Sonko

Après celles de Adji Sarr pour viols et menace de mort et de Mame Mbaye Niang pour diffamation, un policier a traduit en justice le leader de Pastef.



C’est le policier Frédéric Napel qui l’accuse de mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à son intégrité, appel au meurtre, fausses accusations et diffamation, précise "Rewmi".



La plainte est déposée hier lundi 6 février au parquet de Dakar. Le policier soutient que Ousmane Sonko l’a traité de criminel, capable de tuer pour rien. L’enquête a démarré et devrait conduire à l’arrestation de personnes.